(Di lunedì 29 agosto 2022) Botta e risposta tra Enricoe Ignazio Lasul tema del, con il primo che parla di «propaganda» e misurae il secondo che glila, ricordandogli che non solo è già stato applicato in passato, ma tra coloro che lo hanno adottato c’è stato anche «un governo vicino» al segretario Pd. Dunque, il tentativo di sminuire la proposta di FdI per il contrasto all’immigrazione clandestina, messo in atto per altro nel giorno dello sbarco record di 2mila migranti sulle nostre coste, si trasforma nell’ennesima figuraccia percol ditino alzato pure sul«Fanno propaganda come sempre purtroppo su pelle delle persone, è un linguaggio e ...

SecolodItalia1 : La Russa rinfresca la memoria a Letta: «Blocco navale irrealizzabile? Chiedi ai tuoi amici…» -

AgrigentoNotizie

La parrucchieraKristina Katsabina sui suoi account mostra come sia possibile essere ... "Come possono le persone non vedere! Perché non vedono come il viso si, come si allunga, si ...La parrucchieraKristina Katsabina sui suoi account mostra come sia possibile essere ... "Come possono le persone non vedere! Perché non vedono come il viso si, come si allunga, si ... La morte di Angelo Graceffa, il ricordo del primario Russo: "Se ne va un pezzo del mio cuore"