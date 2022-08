(Di lunedì 29 agosto 2022) Non parte sotto i migliori auspiciin the, la miniserie Apple TV+ conattesa nel 2023: la produzione è stata interrotta dopo che il set è stato teatro di alcuni episodi di rilievo penale, che saranno oggetto di indagini. Secondo quanto riporta TvLine, alcuni abitanti di Baltimora hanno minacciato i produttori e cercato di estorcere loro del denaro mentre una troupe stava girando nel centro della città lo scorso venerdì pomeriggio. La troupe diin theè stata avvicinata da diverse persone che hanno avanzato minacce e chiesto del denaro come una sorta di pizzo, sostenendo che sarebbero tornati e avrebbe sparato a qualcuno se la produzione non avesse interrotto le riprese. Questo è quanto dichiarato da un portavoce della polizia al Baltimore Banner: ...

OptiMagazine

"Venerdì pomeriggio, suldi Baltimora della nostra produzionein the Lake , prima dell'arrivo del cast e della troupe, durante l'orario di chiamata, un autista della nostra troupe si è ...Nato il 28 agosto 1962 a Denver, in Colorado, in tre decenni di carriera sulDavid Fincher non ... al contempo simulacro della moglie perfetta e modello di moderna dark, Amy Elliott Dunne si è ... Il set di Lady in the Lake con Natalie Portman diventa un caso: chiuso per tentata estorsione Terribili minacce per la nuova serie Apple TV+ Lady in the Lake, con Natalie Portman e Moses Ingram. Le riprese sul set si sono arrestate.Le riprese della serie Lady In The Lake con Natalie Portman sono interrotte dopo alcune minacce di estorsione a Baltimora ...