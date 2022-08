Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: tutti i condannati (seconda parte) (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Dopo la prima parte, continua la nostra analisi riguardante le condanne per il reato di Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina degli ultimi anni. L’immigrazione clandestina non è solo un business per coop, associazioni e tutte le categorie professionali connesse. La filiera economica ha origine nei Paesi di origine degli immigrati con strutture equiparabili a vere e proprie agenzie di viaggio. Una volta giunti nei Paesi nordafricani, gli immigrati pagano profumatamente i trafficanti di esseri umani (organizzati come tour operator anche sui social network), i quali organizzano il viaggio in mare fino alle coste italiane. Spesso, soprattutto quando davanti alle coste libiche non sono presenti navi delle Ong, gli scafisti si mettono alla guida dei barconi e sbarcano con gli immigrati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Dopo la prima, continua la nostra analisi riguardante le condanne per il reato didegli ultimi anni. L’immigrazionenon è solo un business per coop, associazioni e tutte le categorie professionali connesse. La filiera economica ha origine nei Paesi di origine degli immigrati con strutture equiparabili a vere e proprie agenzie di viaggio. Una volta giunti nei Paesi nordafricani, gli immigrati pagano profumatamente i trafficanti di esseri umani (organizzati come tour operator anche sui social network), i quali organizzano il viaggio in mare fino alle coste italiane. Spesso, soprattutto quando davanti alle coste libiche non sono presenti navi delle Ong, gli scafisti si mettono alla guida dei barconi e sbarcano con gli immigrati ...

IlPrimatoN : Scafisti, passeur, organizzazioni criminali. Seconda parte della nostra ricerca in cui vi mostriamo tutte le condan… - Cecilia3196 : RT @fratotolo2: ?? Scafisti, passeur, organizzazioni criminali. Primo di una serie di articoli in cui vi mostrerò tutte le condanne definit… - maurizio289289 : @fratotolo2 di naufragio, che è un evento imprevisto e non voluto; poi scrivere che qualsiasi nave si posizioni in… - nicelivingspace : RT @fratotolo2: ?? Scafisti, passeur, organizzazioni criminali. Primo di una serie di articoli in cui vi mostrerò tutte le condanne definit… - meandme33 : @EleRotondi @legionarioxiii @matteosalvinimi ....che ne dice di una bella multa alle ONG (che Lamorgese ha tolto)… -