Emma Watson torna al suo iconico pixie cut per una campagna beauty

EmzWInspiration : RT @EmWatsonITALY: Emma Watson e Brandon Green paparazzati insieme a Venezia, Italia - Agosto 2022 - iceteafairy : ai amo tanto a emma watson - InglewoodSalem : RT @EmWatsonITALY: Emma Watson e Brandon Green paparazzati insieme a Venezia, Italia - Agosto 2022 - anaelramiro : Que chingue su padre Emma Watson - emmaesmia : te amo emma watson sos mia -

...00 Georgina Garcia Perez - Heather2 - 0 01:10 Panna Udvardy - Varvara Flink 1 - 2 01:35 ...45 PSV - FC Volendam 21:00 FC Twente - Excelsior TENNIS - US OPEN 01:00Raducanu - Alize Cornet 01:......00 Georgina Garcia Perez - Heather2 - 0 01:10 Panna Udvardy - Varvara Flink 1 - 2 01:35 ...45 PSV - FC Volendam 21:00 FC Twente - Excelsior TENNIS - US OPEN 01:00Raducanu - Alize Cornet 01:...In questi giorni Emma Watson è sulla bocca di tutti come nuova - sublime - testimonial Prada ma lei, che non è il tipo da crogiolarsi nella fama, ha scelto di mettere in pausa le interviste e di conce ...Il regista Stephen Chbosky scelse Emma Watson per Noi Siamo Infinito grazie a una certa sequenza di Harry Potter: 'Mi spezzò il cuore' ...