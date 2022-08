Dalla Lega ad Azione, i partiti nelle piazze del Sud a caccia di voti (Di lunedì 29 agosto 2022) Sicilia al centro dell’attenzione delle forze politiche in vista dell’election day. Più in generale, da Fratelli d’Italia alla Lega, dal Pd ad Azione, fino ad Fi e ai 5 stelle è un continuo lavoro di “presenza” nelle regioni del Mezzogiorno Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 29 agosto 2022) Sicilia al centro dell’attenzione delle forze politiche in vista dell’election day. Più in generale, da Fratelli d’Italia alla, dal Pd ad, fino ad Fi e ai 5 stelle è un continuo lavoro di “presenza”regioni del Mezzogiorno

