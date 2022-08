Covid, il Brufen e l’inutile campagna di odio (Di lunedì 29 agosto 2022) L’immediata messa in stato d’accusa de ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 29 agosto 2022) L’immediata messa in stato d’accusa de ... sul sito.

AurelianoStingi : Sta facendo notizia un articolo pubblicato su Lancet Infectious Diseases il quale dimostrerebbe la possibilità di r… - midnightsilvia : RT @repubbilca: Caso Brufen: dopo il prestigioso studio del Lancet scoppia l'ira del Ministro. 'Ma che Lancet e Lancet, il governo che verr… - danieleverde333 : RT @italianavera333: @zona_bianca Balle.Mia sorella,in cura per infez. intestinale,ha contratto il Covid e in un ospedale di Catania a lugl… - Stefyndq : RT @italianavera333: @zona_bianca Balle.Mia sorella,in cura per infez. intestinale,ha contratto il Covid e in un ospedale di Catania a lugl… - alfreaudi : RT @tenniscrochet: Rivedo collega Al ritorno ferie covid Ovviamente tridosato Curato con Brufen Allora come la mettiamo #Speranzaingale… -