(Di lunedì 29 agosto 2022) Calcinate. Quasidielevate dai carabinieri nell’ambito di un controllo mirato. Venti prostitute e 96 automobilisti, potenziali clienti, sono stati fermati e identificati dai militari della Compagnia di Bergamo lungo la lungo la S.P. 122 “” in corrispondenza dei comuni di Calcinate e Mornico al Serio. L’obiettivo era quello di contrastare, in maniera diffusa, il fenomeno della prostituzione e i reati connessi: favoreggiamento, lo sfruttamento, l’agevolazione dell’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani con riduzione in schiavitù. Isono stati estesi anche ai clienti e agli automobilisti che transitavano nel tratto di strada in questione alla ricerca di appuntamenti. Nei Comuni interessati sono state infatti ...

vivereperugia : Polizia locale, Nucleo Urbano Fontivegge: serrati controlli antiprostituzione -

BergamoNews.it

... che nella giornata di ieri ha effettuatoper verificare l'ottemperanza dell'ordinanzatesa al contrasto del fenomeno della prostituzione in via Canali, via Campo di Marte ...Proseguono idella Polizia Locale di Perugia, che nella giornata di ieri ha effettuato diverse visite per verificare l'ordinanzatesa al contrasto del fenomeno della prostituzione in ... Controlli antiprostituzione sulla statale Francesca: multe per quarantamila euro Controlli lungo la provinciale Francesca da parte dei militari della Compagnia di Bergamo Una serie di multe per un totale di circa 39 mila euro sono state fatte dai carabinieri della Compagnia di Ber ...A Perugia continuano i controlli per cercare di combattere il fenomeno della prostituzione. Durante le operazioni sono sati multati due ...