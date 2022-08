Controesodo | straniero con suv fa inversione a U sulla A1 Multato dalla Polstrada video

FirenzePost : Controesodo: straniero con suv fa inversione a U sulla A1. Multato dalla Polstrada -

Protagonista della scellerata manovra un automobilista, sanzionato dalla Polstrada con il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, nonche' con il fermo del mezzo per tre mesi.AGI - Sbaglia direzione sull'A1 ed effettua una inversione ad U mettendo a rischio auto e tir in arrivo, costretti ad una improvvisa frenata. Protagonista della scellerata manovra un automobilista straniero.