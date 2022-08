Cavani è atterato a Valencia | «Voglio ripagare la fiducia del club»

(Di lunedì 29 agosto 2022) Edinson: «Ho parlato con Gattuso. Ilmi ha scelto ela» Edinsonè atterrato questo pomeriggio a. Nella giornata di domani previste le visite mediche e la firma del contratto. Di seguito le sue parole dopo l’arrivo. «Ho parlato con Gattuso. Volevo giocare in Spagna e ilmi ha scelto. Volevo andare dove le persone mi amavano e mi volevano bene. Ilmi ha dato moltae farò del mio meglio ripagarla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

