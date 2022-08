Bonus 200 euro, chi lo riceverà a settembre o a ottobre: date dei pagamenti (Di lunedì 29 agosto 2022) Restano ancora in pochi a non aver percepito il Bonus 200. Mancano ancora i lavoratori autonomi, per i quali si attendeva soltanto l’emanazione del decreto attuativo e le nuove categorie previste dal decreto Aiuti bis. Si tratta di pagamenti che dovrebbero arrivare ad ottobre, seppure con regole diverse da quelle previste per lavoratori dipendenti e i pensionati. In alcuni casi, i soggetti interessati da questa misura dovranno presentare un’apposita istanza, con tanto di click day. Chi lo deve ancora ricevere Quasi per tutti gli aventi diritto hanno ricevuto il Bonus 200 euro nel mese di giugno. Tuttavia, alcune categorie lo riceveranno soltanto a partire da ottobre 2022. Si tratta, in particolare, dei: • titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL; • ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Restano ancora in pochi a non aver percepito il200. Mancano ancora i lavoratori autonomi, per i quali si attendeva soltanto l’emanazione del decreto attuativo e le nuove categorie previste dal decreto Aiuti bis. Si tratta diche dovrebbero arrivare ad, seppure con regole diverse da quelle previste per lavoratori dipendenti e i pensionati. In alcuni casi, i soggetti interessati da questa misura dovranno presentare un’apposita istanza, con tanto di click day. Chi lo deve ancora ricevere Quasi per tutti gli aventi diritto hanno ricevuto il200nel mese di giugno. Tuttavia, alcune categorie lo riceveranno soltanto a partire da2022. Si tratta, in particolare, dei: • titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL; • ...

morrissey700 : RT @utini19: Il governo sta pensando di varare un nuovo DECRETO AIUTI. Sono curioso di rilevare chi si opporrà ad una nuova elargizione del… - CorriereCitta : Bonus 200 euro, chi lo riceverà a settembre o a ottobre: date dei pagamenti - dopiot : RT @Crudeli45198835: Perchè il bonus di 200 euro non l'hanno prorogato anche ad agosto? Non hanno soldi, e sotto elezione tutti si gonfian… - TrendOnline : Ecco il #Calendario di tutti i #Pagamenti #INPS del mese di #settembre 2022. Ecco le #date di accredito delle… - idealista_it : Bonus 200 euro, per le partite Iva arriva il click day: ecco come fare domanda -