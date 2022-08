Bomba d’acqua a Montesacro, foglie e rifiuti ostruiscono le caditoie: case allagate (Di lunedì 29 agosto 2022) Una Bomba d’acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio sul quartiere di Montesacro a Roma. Il bilancio ancora provvisorio parla di allagamenti e acqua fin dentro i condomini. Leggi anche: III Municipio, due gocce di pioggia e… la pista ciclabile scompare (FOTO) Condomini e strada allagata in via Pantelleria Il forte temporale ha flagellato il quartiere romano del Terzo Municipio alle 17:00 di oggi 29 agosto. La situazione in via Pantelleria, all’incrocio con viale Jonio è critica: cumuli di foglie, fango e rifiuti hanno ostruito i tombini provocando l’allagamento della strada. Da giorni infatti un tappeto di foglie ricopre la pista nel tratto di viale Jonio, impedendo totalmente la circolazione. I residenti sono fermi da ore con secchi e scope per far uscire l’acqua entrata fin dentro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Unasi è abbattuta nel primo pomeriggio sul quartiere dia Roma. Il bilancio ancora provvisorio parla di allagamenti e acqua fin dentro i condomini. Leggi anche: III Municipio, due gocce di pioggia e… la pista ciclabile scompare (FOTO) Condomini e strada allagata in via Pantelleria Il forte temporale ha flagellato il quartiere romano del Terzo Municipio alle 17:00 di oggi 29 agosto. La situazione in via Pantelleria, all’incrocio con viale Jonio è critica: cumuli di, fango ehanno ostruito i tombini provocando l’allagamento della strada. Da giorni infatti un tappeto diricopre la pista nel tratto di viale Jonio, impedendo totalmente la circolazione. I residenti sono fermi da ore con secchi e scope per far uscire l’acqua entrata fin dentro ...

