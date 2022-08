Artemis | salta la missione sulla Luna

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 29 agosto 2022) Appuntamento con larimandato. Il lancio dellaspaziale1 della NASA da Cape Canaveral èto per un guasto a uno dei motori. I tecnici e gli scienziati americani non sono riusciti a riparare in tempo il guasto insorto nel terzo motore RS-25 del lanciatore Space Launch System (Sls). Lo ha annunciato la NASA stessa nel corso della diretta televisiva che avrebbe dovuto coprire l’avvio della. Il progetto1 prevede il lancio di un razzo senza astronauti a bordo. Poi, nel corso dei prossimi anni, ci sarà una2 e infine3. Sarà a quel punto che, per la prima volta, un’astronauta donna, assieme a colleghi ...