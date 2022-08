Andreas Muller punta il dito contro alcuni ballerini ed ex concorrenti di talent (Di lunedì 29 agosto 2022) Andreas Muller non è più un ballerino di Amici, anche Veronica Peparini è fuori dal talent show di Maria De Filippi, motivi magari diversi ma in ogni caso entrambi sono carichi per affrontare i nuovi impegni di lavoro. Andreas Muller non vuole fare polemica, almeno così dice, ma ha una domanda che gli brucia sulle labbra, la deve fare e si rivolge a ballerini ed ex concorrenti di talent. Non fa nomi ma si intuisce a chi si rivolge. Il compagno di Veronica Peparini non resta mai in silenzio, quello che ha da dire lo tira fuori, non supera mai il limite e anche questa volta usa lo stesso metodo. Ancora una volta Andreas Muller difende la sua compagna? Al pubblico di Amici mancherà la Peparini, anche lei non sarà più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 agosto 2022)non è più un ballerino di Amici, anche Veronica Peparini è fuori dalshow di Maria De Filippi, motivi magari diversi ma in ogni caso entrambi sono carichi per affrontare i nuovi impegni di lavoro.non vuole fare polemica, almeno così dice, ma ha una domanda che gli brucia sulle labbra, la deve fare e si rivolge aed exdi. Non fa nomi ma si intuisce a chi si rivolge. Il compagno di Veronica Peparini non resta mai in silenzio, quello che ha da dire lo tira fuori, non supera mai il limite e anche questa volta usa lo stesso metodo. Ancora una voltadifende la sua compagna? Al pubblico di Amici mancherà la Peparini, anche lei non sarà più ...

