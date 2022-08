Andrea Dovizioso, ecco come la MotoGP è cambiata (Di lunedì 29 agosto 2022) Tanti anni in MotoGP. Diverse battaglie, ma poche (reali) gioie. Una carriera nella classe regina che è pronta a compiere il suo ultimo capitolo in questo Motomondiale 2022. Dopo aver salutato Valentino Rossi lo scorso anno, i centauri italiani registreranno l’addio anche di Andrea Dovizioso, attualmente tra le fila del team satellite di Yamaha. Non è stata un’annata, almeno fin qui, fortunata per pilota nostrano che non si è mai integrato perfettamente con la propria moto, mettendo in pista prestazioni davvero poco positive. A fine anno sarà addio alla classe regina: senza troppi rimpianti. Le rivelazioni di Andrea Dovizioso: parole al miele per Nicky Hayden Andrea Dovizioso (credit foto – Pagina Facebook WithU Motorsport)ecco cosa ha detto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Tanti anni in. Diverse battaglie, ma poche (reali) gioie. Una carriera nella classe regina che è pronta a compiere il suo ultimo capitolo in questo Motomondiale 2022. Dopo aver salutato Valentino Rossi lo scorso anno, i centauri italiani registreranno l’addio anche di, attualmente tra le fila del team satellite di Yamaha. Non è stata un’annata, almeno fin qui, fortunata per pilota nostrano che non si è mai integrato perfettamente con la propria moto, mettendo in pista prestazioni davvero poco positive. A fine anno sarà addio alla classe regina: senza troppi rimpianti. Le rivelazioni di: parole al miele per Nicky Hayden(credit foto – Pagina Facebook WithU Motorsport)cosa ha detto ...

