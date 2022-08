(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un pirata della stradaa tutta velocità in via Caracciolo, a, all’altezza dei pontili della Snav eunache adesso è in gravissime condizioni al Cardarelli. A darne notizia dell’incidente, avvenuto alle prime ore di oggi, è, attraverso un comunicato, il consigliere regionale di Europa Verdi Francesco Emilioper il quale “quella zona è pericolosissima. Corrono sempre e avvengono spesso incidenti. Il pilota va”. “Tre persone sono state investite e ferite durante la notte tra domenica e lunedì – spiega– da un pirata della strada che correvando una moto di grossa cilindrata secondo i testimoni a più di 100 km orari a via Caracciolo ...

anteprima24 : ** A #Napoli centauro impenna e investe #Ragazza, #Borrelli: 'Va arrestato' ** - cronachecampane : Napoli, pirata della strada impenna e investe una ragazza in via Caracciolo #centauro #Napoli #piratadellastrada -

anteprima24.it

Ragazza investita sul lungomare: muore a 34 anni Una 34enne è morta a, investita sul ...per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale e stabilire le eventuali responsabilità delLe indagini sono condotte dalla polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale e stabilire le eventuali responsabilità del, bimbo di 3 anni morto dopo ... A Napoli centauro impenna e investe ragazza, Borrelli: "Va arrestato" Un pirata della strada impenna a tutta velocità a via Caracciolo, a Napoli, all'altezza dei pontili della Snav e investe una ragazza che adesso è in gravissime condizioni al Cardarelli. A darne notizi ...Una 34enne è morta a Napoli, investita sul lungomare. A riportare la notizia è Il Riformista. Ragazza investita sul lungomare: è morta in ospedale La ragazza, Elvira, sarebbe stata investita mentre at ...