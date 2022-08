A Catherine Deneuve il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia (Di lunedì 29 agosto 2022) Andrà all’attrice francese Catherine Deneuve il Leone d’oro alla carriera della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (31 agosto – 10 settembre 2022). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. “È una gioia ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia, che amo e conosco da molto tempo, da quando Bella di giorno di Luis Buñuel ha ricevuto a suo tempo il Leone d’oro – ha commentato Catherine Deneuve – È un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Andrà all’attrice franceseildella 79maInternazionale d’Artetografica della Biennale di(31 agosto – 10 settembre 2022). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di, che ha fatto propria la proposta del Direttore dellaAlberto Barbera. “È una gioia ricevere questo premio prestigiosodi, che amo e conosco da molto tempo, da quando Bella di giorno di Luis Buñuel ha ricevuto a suo tempo il– ha commentato– È un ...

