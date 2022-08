LaStampa : 27 giorni al voto - Salvini, Capitano coraggioso che ora sul gas vuole dare i 'pieni poteri' proprio a Draghi - lorepregliasco : Mentana annuncia la disponibilità a ospitare su La7 due giorni prima del voto il confronto tra Meloni, Letta, Conte… - LaStampa : 32 giorni al voto - I partiti scoprono che l'Italia è alla canna del gas E Salvini si conferma il miglior amico di… - RaiNews : Mancano 27 giorni al voto e la campagna elettorale continua, seguila con noi - Gemma04510476 : RT @FabrizioDalCol: Spunta la nomina last minute: così Speranza piazza il suo fedelissimo -

...annuncio nella speranza di conquistare ildegli 800mila docenti italiani . Andrea Gavosto, direttore della fondazione "Giovanni Agnelli" e attento osservatore del panorama europeo, nei...... per sei, esperti del settore, registi, illustratori e artisti sono stati circondati da un ... "Mussels e Fries", "Persona" e "Se proprio devo" , a fronte deldi giurie composte da ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e c ...TORNARECCIO – È Francesca Aristei la vincitrice della XIII edizione di Un Mosaico per Tornareccio: il suo bozzetto Luna di Miele è quello che tra i quattordici in gara ha ottenuto il maggior numero di ...