Traffico Roma del 28-08-2022 ore 12 | 30

(Di domenica 28 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla A1Napoli difficoltà per chi è in viaggio verso la capitale tra Ferentino e Anagni al momento coda di 9 km per un incidente regolari invece i tratti autostradali dell’area metropolitana didi questa domenica di rientri dalle vacanze è previstoda bollino rosso per l’intera giornata per agevolare gli spostamenti stop ai mezzi pesanti sopra le 7 tonnellate e mezzo Fino alle 22 in città in zona Pigneto incidente in via L’Aquila all’altezza di via Pesaro attenzione e possibili rallentamenti code per lavori sulla Cassia bis tra l’uscita del raccordo e via della Giustiniana in direzione di bello fino al 11 settembre nel rione Prati divieto di transito in via Col di Lana da via Monte Zebio a viale Mazzini per un evento culturale dettagli di queste altre ...