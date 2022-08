Storie da raccontare 21 – Sangue Marcio

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 1 minuti Canzone consigliata: 883 – Cumuli Disperato, sul divano, fumo e mi chiedo: “Dov’è che ho sbagliato? Dove mi sono perso?” Vorrei solo essere sereno. Non miro alla felicità, mi sembra così effimera e bugiarda. Vorrei solo essere sereno: godermi le serate con gli amici, i gol della mia squadra, i sorrisi dei bambini. E, invece, sono qui a contarmi le ferite. Il petto, lo sterno, il costato, le gambe, le braccia, persino i piedi. Perché non mi avete colpito al collo? Perché non mi avete colpito al cuore? Che cazzo di sadici siete… Rimango sul divano, fumo. Mi osservo sanguinare: tolgo le bende, il ghiaccio e aspetto. E se fosse questo l’inferno? E se fosse anche eterno? Forse aspettare che tutto questo rosso si mischi al tessuto dei cuscini è la soluzione. Forse la malattia è nel. Forse aspettare, svuotarsi, addormentarsi, ...

Nospoiler

