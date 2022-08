Rissa quasi sfiorata con Spalletti: un tifoso prova a dargli uno schiaffo! (VIDEO) (Di domenica 28 agosto 2022) Finale agitato quello tra Fiorentina e Napoli, con Luciano Spalletti che si è fortemente lamentato ai microfoni di Dazn per il comportamento di alcuni tifosi viola. È successo qualcosa con i tifosi della Fiorentina? “Parliamo della partita, avete voglia di parlare della partita. Si sa che offendono dall’inizio alla fine. Volete sapere cosa dicono? Con dei bambini vicino, sono di una maleducazione incredibile. Continuano a ripetere “la tua mamma”, ma la mia mamma ha 90 anni. Dietro la panchina sono dei maleducati professionisti”. Ma entrando più nel dettaglio, cosa ha scatenato l’ira del tecnico del Napoli? Come si può vedere da un VIDEO che sta circolando sui social, il tecnico del Napoli è arrivato muso a muso con uno spettatore del Franchi, situato proprio dietro la sua panchina. Il tifoso fiorentino – si nota dal ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022) Finale agitato quello tra Fiorentina e Napoli, con Lucianoche si è fortemente lamentato ai microfoni di Dazn per il comportamento di alcuni tifosi viola. È successo qualcosa con i tifosi della Fiorentina? “Parliamo della partita, avete voglia di parlare della partita. Si sa che offendono dall’inizio alla fine. Volete sapere cosa dicono? Con dei bambini vicino, sono di una maleducazione incredibile. Continuano a ripetere “la tua mamma”, ma la mia mamma ha 90 anni. Dietro la panchina sono dei maleducati professionisti”. Ma entrando più nel dettaglio, cosa ha scatenato l’ira del tecnico del Napoli? Come si può vedere da unche sta circolando sui social, il tecnico del Napoli è arrivato muso a muso con uno spettatore del Franchi, situato proprio dietro la sua panchina. Ilfiorentino – si nota dal ...

