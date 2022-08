Quarta Repubblica | Porro torna con Salvini e Renzi

(Di domenica 28 agosto 2022) Nicola(Foto US Mediaset) Nei lunedì sera di Rete 4in diretta Nicolacon, giunto alla quinta stagione. L’informazione e l’approfondimento politico si confermano fulcro della trasmissione, che riparte da Matteoe Matteo. Il segretario della Lega, che ha inaugurato giovedì scorso anche il ritorno di Dritto Rovescio, e il leader di Italia Viva saranno ospiti dinella prima puntata di domani, lunedì 29 agosto. Tra i temi in primo piano, inoltre, l’emergenza del caro bollette e le proteste di piazza contro il rigassificatore a Piombino, con un reportage dalla Spagna dove sei impianti assicurano forniture e contenimento dei prezzi. Nel corso ...

Il programma di Nicola Porro riparte lunedì 29 agosto con una settimana di anticipo sul ... "Quarta Repubblica" apre la nuova stagione con Renzi e Salvini Nei lunedì sera di Rete 4 torna in diretta Nicola Porro con Quarta Repubblica, giunto alla quinta stagione. L'informazione e l'approfondimento politico si confermano fulcro della trasmissione, che rip ...