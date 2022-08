Phisikk du role – Georgia on my mind

Leggi su formiche

(Di domenica 28 agosto 2022) “, the whole day through. Just an old sweet song keepson my”, così cantava il grande Ray Charles nel 1960, rendendo celebre la cover di un brano del 1930 che, giocando sull’ambiguità tra il nome di una donna e quello dello Stato americano, si guadagnò il titolo di canzone ufficiale della. La Giorgia nella mente degli italiani, però, non è quella della carta geografica americana, ma la leader della destra di Fratelli d’Italia, celebrata come vincitrice assoluta delle elezioni di settembre da sondaggisti, editorialisti, politologi e cospicue fettine di ceto politico che, seguendo l’aforisma flaianeo, corrono in soccorso della vincitrice. Probabilmente andrà così: arriverà prima la segretaria del partito erede della destra sociale che ha infilato nel suo pantheon un ...