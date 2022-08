Libero: l’Inter è arrendevole, poco paziente e provinciale e la colpa è di Inzaghi (Di domenica 28 agosto 2022) Libero demolisce Simone Inzaghi: non è da Inter. “La lezione di calcio che, venerdì sera, Maurizio Sarri ha impartito a Simone Inzaghi non può essere un caso né un incidente di percorso”. Finora la formazione nerazzurra ha ottenuto una vittoria soffertissima a Lecce, ha fatto una passeggiata di salute contro l’arrendevole Spezia e ha preso una sberla dolorosa a Roma. Una squadra decisamente diversa da quella che era con Antonio Conte. “appare arrendevole, timida al limite del provinciale e poco paziente, persino in preda al nervosismo quella vista sin dalle prime uscite in pre-campionato. l’Inter appare la lontana parente rispetto a quella che gli osservatori hanno dato come favorita per lo scudetto. E Inzaghi ne è il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022)demolisce Simone: non è da Inter. “La lezione di calcio che, venerdì sera, Maurizio Sarri ha impartito a Simonenon può essere un caso né un incidente di percorso”. Finora la formazione nerazzurra ha ottenuto una vittoria soffertissima a Lecce, ha fatto una passeggiata di salute contro l’Spezia e ha preso una sberla dolorosa a Roma. Una squadra decisamente diversa da quella che era con Antonio Conte. “appare, timida al limite del, persino in preda al nervosismo quella vista sin dalle prime uscite in pre-campionato.appare la lontana parente rispetto a quella che gli osservatori hanno dato come favorita per lo scudetto. Ene è il ...

