(Di domenica 28 agosto 2022)(ITALPRESS) – Al “Via del mare” termina 1-1 una bella sfida che regala aedun meritato punto a testa. Le reti tutte nel primo tempo: vantaggio dei toscani con, pareggio dei salentini con. Solo panchina per il neo arrivato Samuel Umtiti, presentato oggi ufficialmente ai tifosi giallorossi.La prima chance è di marca salentina e la firma, che al 6? ci prova con un destro potente sul primo palo che Vicario blocca. Sul fronte opposto è Lammers a farsi vedere al 10?, quando si gira in area con il destro ma il suo tentativo termina alto. Al 22? sono i toscani a passare in vantaggio.ruba palla a, si invola a grandi falcate verso il limite dell'area e conclude con il sinistro, trovando una ...

ItaliaNotizie24 : Lecce-Empoli 1-1, Strefezza risponde a Parisi - Phemmygreat : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Result: Fiorentina 0-0 Napoli Lecce 1-1 Empoli #SSFootball - Rincondecurvero : Lecce-EMPOLI (Serie A, 28/8/22) #RDC #lecce #empoli #SerieBKT #ultras #italia - sportli26181512 : Lecce-Empoli 1-1: Strefezza risponde a Parisi: Gli uomini di Zanetti sbloccano il risultato con una discesa del ter… - TuttoSalerno : Serie A, pari tra Fiorentina e Napoli e tra Lecce ed Empoli: la classifica -

Commenta per primo1 - 1 Falcone 6,5: incolpevole sul gol, compie ottime parate in entrambi i tempi. Gendrey 6: senza infamia senza lode, non spinge costantemente ma offre copertura in difesa. Pongracic 6:...Commenta per primo1 - 1 (primo tempo 1 - 1) Marcatori: 22' p.t. Parisi (E), 40' p.t. Strefezza (L) Assist: 40' p.t. Banda (L)(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic ...Pareggio invece tra Lecce ed Empoli. Primo successo in campionato per i granata di Davide Nicola che battono la Samp per 4-0 all’Arechi, vittoria esterna della Dea sul campo dell’Hellas Verona.Il tecnico della Fiorentina alla vigilia della sfida con i partenopei. "Le critiche Leggo poco, penso solo a preparare le partite..." ...