Lecce-Empoli 1-1 | Perugia-Bari 1-3 Calcio serie A e serie B

(Di domenica 28 agosto 2022) Primo punto in questo campionato diA per la matricola. È arrivato alla terza giornata. I giallorossi, passati in svantaggio in casa con l’(gol di Parisi) hanno raddrizzato la situazione a metà primo tempo con Strefezza. Nella vibace ripresa, superiorità territoriale dei salentini: risultato tuttavia invariato, 1-1. InB ottima vittoria del. Gli umbri hanno fallito un rigore al secondo minuto per la parata di Caprile, poi Folorunsho e Cheddira hanno fatto prendere il largo ai pugliesi. Gol della bandiera dela metà secondo tempo, quindi il definitivo 1-3 con Antenucci. In classificaa quota 5 punti dopo tre giornate. (immagine: repertorio, non strettamente connessa ...

