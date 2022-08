Kurt Angle: “Non so quando, ma è possibile che io combatta un ultimo match. Ci penso sempre!” (Di domenica 28 agosto 2022) Kurt Angle appartiene ad un folto gruppo di leggende del wrestling e della WWE che si sono ritirate, ma come abbiamo visto recentemente per Ric Flair o per Steve Austin a WrestleMania c’è sempre tempo per uscire momentaneamente dal ritiro e disputare un ultimo match. Nel caso dell’ex campione olimpico sarebbe molto apprezzato dai fan, che mai hanno digerito l’ultimo incontro di Kurt Angle, perso a WrestleMania 35 contro Baron Corbin. Ora no, in futuro chissà… Kurt Angle, che questo lunedì sarà atteso a Raw nella sua città natale Pittsburgh, ha parlato durante il suo podcast della sua situazione fisica, in particolare lo stato delle sue ginocchia, e della possibilità in futuro di disputare un ultimo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 28 agosto 2022)appartiene ad un folto gruppo di leggende del wrestling e della WWE che si sono ritirate, ma come abbiamo visto recentemente per Ric Flair o per Steve Austin a WrestleMania c’è sempre tempo per uscire momentaneamente dal ritiro e disputare un. Nel caso dell’ex campione olimpico sarebbe molto apprezzato dai fan, che mai hanno digerito l’incontro di, perso a WrestleMania 35 contro Baron Corbin. Ora no, in futuro chissà…, che questo lunedì sarà atteso a Raw nella sua città natale Pittsburgh, ha parlato durante il suo podcast della sua situazione fisica, in particolare lo stato delle sue ginocchia, e della possibilità in futuro di disputare un...

