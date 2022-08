Gazzetta: la vera incognita per Ronaldo al Napoli è l'Ajax. Tutto dipende da Antony (Di domenica 28 agosto 2022) La Gazzetta scrive: Dallo United non sono arrivate ancora offerte ufficiali per il nigeriano, ma l'apertura ad uno stipendio di 10 milioni netti , sì. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Lascrive: Dallo United non sono arrivate ancora offerte ufficiali per il nigeriano, ma l'apertura ad uno stipendio di 10 milioni netti , sì.

napolista : Gazzetta: la vera incognita per #Ronaldo al Napoli è l’Ajax. Tutto dipende da #Antony L’Ajax non vuole cedere il… - Dagherrotipo1 : @mvcalcio @AlexBazzaro Ci mancava la CAZZATA complottista !! E davvero lei si spaccia per giornalista??? Auspico ch… - Riccard57869157 : @AndriyS69364017 @theMilanZone_ @Gazzetta_it ma stai zitto coglione che la vera persona che ti ha fatto vincere lo… - FTuidder : @Gazzetta_it Gagliardini deve ammazzare qualcuno per capire che deve essere silurato ?Il giocatore più osceno passa… - morelli_rinaldo : Mourinho-Roma, bilancio flop contro le big di A: la vera svolta può arrivare da lì -