Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: dal 1' Dodò e Jovic, subito Barak! Spalletti non cambia (Di domenica 28 agosto 2022) Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikonè, Jovic, Sottil. Napoli (4-3-3): Me... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022)(4-3-3): Gollini;, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikonè,, Sottil.(4-3-3): Me...

DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match di oggi contro la @acffiorentina ???? - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - sscnapoli : ?? #FiorentinaNapoli, i precedenti. ?? #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: dal 1' Dodò e Jovic, subito Barak! Spalletti non cambia: Fiorentina (4-… - 11contro11 : #Fiorentina-#Napoli, le formazioni ufficiali: Jovic titolare #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -