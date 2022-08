F1, Valtteri Bottas: “Era una bella occasione per fare un buon risultato, poca fortuna con Latifi” (Di domenica 28 agosto 2022) Il finlandese Valtteri Bottas avrebbe preferito festeggiare il suo compleanno in ben altro modo quest’oggi a Spa-Francorchamps (Belgio), sede del 14° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista delle Ardenne l’avventura di Valtteri, scattato dalla griglia 14°, è finita nel secondo giro. All’uscita di Les Combes, il finnico è stato coinvolto suo malgrado dall’errore del canadese Nicholas Latifi (Williams), finendo in testacoda nella ghiaia e non riuscendo più a riprendere la sua gara. Un peccato per Bottas, convinto di avere una vettura competitiva. “Oggi avevamo il passo giusto e, con una griglia di partenza così variegata, avremmo potuto ottenere un bel risultato per questo è frustrante aver terminato la corsa in questo modo. Alla fine, mi sono trovato nel posto sbagliato al momento ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Il finlandeseavrebbe preferito festeggiare il suo compleanno in ben altro modo quest’oggi a Spa-Francorchamps (Belgio), sede del 14° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista delle Ardenne l’avventura di, scattato dalla griglia 14°, è finita nel secondo giro. All’uscita di Les Combes, il finnico è stato coinvolto suo malgrado dall’errore del canadese Nicholas(Williams), finendo in testacoda nella ghiaia e non riuscendo più a riprendere la sua gara. Un peccato per, convinto di avere una vettura competitiva. “Oggi avevamo il passo giusto e, con una griglia di partenza così variegata, avremmo potuto ottenere un belper questo è frustrante aver terminato la corsa in questo modo. Alla fine, mi sono trovato nel posto sbagliato al momento ...

