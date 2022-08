(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - ? "In questo momento c'è una soluzione immediata al caro-bollette, per questo chiediamo adei partiti di abbandonare le polemichette da campagna elettorale e di lavorare insieme per il bene comune dell'Italia, rivolgendo uncomune aperchéstessoil Cdm per ridistribuire immediatamente i 50 miliardi di extraprofitti che le società energetiche italiane hanno conseguito grazie alla loro speculazione sul gas sui conti correnti di famiglie e imprese italiane." Questa é l'che Eleonora Evi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi e Sinistra, rivolgono apolitici presenti in questa competizione elettorale.

Matteo Salvini vuole mettere tutti intorno ad un tavolo per risolvere la crisi dell'. Nel corso di un incontro stampa a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, il leader della Lega ha spiegato la sua idea per risolvere l'annoso problema che sta travolgendo il Paese: 'Su ...La brutta campagna elettorale di queste settimane potrebbe essere messa in pausa per il caroe bollette All'lanciato nei giorni scorsi dal leader di Azione e frontman del 'Terzo Polo' Carlo Calenda ha risposto oggi Matteo Salvini . Il segretario del Carroccio dice sì alla ... **Energia: appello Avs a tutti leader, ‘Draghi riunisca domani Cdm’** Il leader della Lega prova a sotterrare l'ascia di guerra politica in nome dell'emergenza energetica che sta travolgendo il nostro Paese.Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso elezioni. Energia, in settimana Cdm. Conte: recuperare extra-profitti. LIVE ...