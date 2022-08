BSB | Ray s' impone nella Sprint Race a Cadwell Park | paura per Jones

corsedimoto : PAURA NEL BRITISH SUPERBIKE - Tragedia sfiorata in gara 1 a Cadwell Park per Dan Jones. Poi alla ripartenza vince B… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Bradley Ray conquista la Superpole vecchio stile nel British Superbike a Cadwell Park, beffando la coppia FS-3 Kawasaki co… - StefanDodd17 : RT @gponedotcom: Bradley Ray conquista la Superpole vecchio stile nel British Superbike a Cadwell Park, beffando la coppia FS-3 Kawasaki co… - gponedotcom : Bradley Ray conquista la Superpole vecchio stile nel British Superbike a Cadwell Park, beffando la coppia FS-3 Kawa… - corsedimoto : TITO RABAT getta la spugna e si ritira dal British Superbike. Intanto Bradley Ray conquista la Superpole vecchio st… -

GPOne.com

E' Bradley, l'assoluto protagonista della domenica del British Superbike sul tracciato di Cadwell Park . Il portacolori del team OMG Racing Yamaha, già qualificato per lo Showdown dallo scorso round di ...... di Roger Burnett e Ron Haslam, qualche anno prima; con loro anche Bob McIntyre eAmm. Barry ...Max Temporali in cabina di commento di una gara di Superbike 'Hickman tra l'altro corre anche nel... SBK, BSB: Ray rovina la festa Kawasaki nella Superpole di Cadwell Park Rich Energy ONG Yamaha’s Bradley Ray earned a confidence boosting fourth victory of his 2022 British Superbike campaign at Cadwell Park on Sunday.Results from race one, round seven of the 2022 Bennetts Superbike Championship at Cadwell Park. Bradley Ray took victory from pole position with a dominant performance in the sprint race, restarted ...