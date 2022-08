Ajax non convoca Antony lo vuole il Manchester United, doppio filo col Napoli ed Osimhen (Di domenica 28 agosto 2022) l’Ajax non convoca Antony che è vicino a diventare un nuovo giocatore del Manchester United. L’affare da 100 milioni di euro sta per andare in porto come sottolinea anche Fabrizio Romano di Sky. Il giocatore spinge da tempo per il trasferimento di Premier League, che sta per concretizzarsi in queste ore. L’arrivo di Antony al Manchester United escluderebbe quello di Victor Osimhen e quindi andrebbe a porre un serissimo problema per lo sbarco di Cristiano Ronaldo in Italia. Ma l’addio di Antony all’Ajax significherebbe anche l’uscita di un calciatore fortissimo che in questo modo non incrocerebbe il Napoli. l’Ajax infatti è nello stesso Girone di Champions League della ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) l’nonche è vicino a diventare un nuovo giocatore del. L’affare da 100 milioni di euro sta per andare in porto come sottolinea anche Fabrizio Romano di Sky. Il giocatore spinge da tempo per il trasferimento di Premier League, che sta per concretizzarsi in queste ore. L’arrivo dialescluderebbe quello di Victore quindi andrebbe a porre un serissimo problema per lo sbarco di Cristiano Ronaldo in Italia. Ma l’addio diall’significherebbe anche l’uscita di un calciatore fortissimo che in questo modo non incrocerebbe il. l’infatti è nello stesso Girone di Champions League della ...

