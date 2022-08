Venezia79 | “Le Favolose” | rilasciati trailer e poster del documentario queer

Leggi su velvetmag

(Di sabato 27 agosto 2022)di recente ile ilde Le, film di apertura delle Notti Veneziane alle Giornate degli Autori. Si tratta di una sezione autonoma della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che assisterà dunque al debutto della nuova pellicola di Roberta Torre. Succede spesso che in morte le persone transessuali vengano private della loro identità. Sette amiche trans si ritrovano per rievocare la loro amica Antonia, sepolta dalla famiglia vestita da uomo. Una decisione che non ha tenuto conto della vera essenza della donna, per la quale le sue amiche si ritroveranno per renderle omaggio. E restituirle quell’identità ingiustamente strappata, la cui negazione è stata come “averla uccisa due volte“, come dirà una di loro nel. Questa è la trama de Le ...