Un Altro Domani: Jon Lopez è Victor nella Soap. Carriera e Vita Privata dell’attore (Di sabato 27 agosto 2022) Jon Lopez è l’affascinante attore che interpreta Victor nella Soap spagnola Un Altro Domani. Conosciamo meglio il protagonista, e scopriamo qualche curiosità sulla sua Vita Privata. Leggi su comingsoon (Di sabato 27 agosto 2022) Jonè l’affascinante attore che interpretaspagnola Un. Conosciamo meglio il protagonista, e scopriamo qualche curiosità sulla sua

AntoVitiello : Verso #MilanBologna. Nella sfida di domani sera contro gli emiliani, #SanSiro sarà tutto esaurito: attesi 70mila sp… - GiuseppeConteIT : In questi giorni mi pare ci sia un’ostinata ricerca di polemiche ad uso elettorale, legate per lo più a temi lontan… - ReteSport : ??Il Gallo canta domenica! ?? La #Roma piazza un altro colpo: #Belotti farà le visite mediche e firmerà domani - Massimo1Aldo : @karlodean2 @mariogiordano5 Dorme benissimo.. È sicuro al 100%. Da quella parte dormono sempre bene poiché dotati d… - ItsPego : Domani, nonostante tutto, avremo questi due musi uno di fianco all’altro per darsi battaglia. SEEEEEEH #BelgianGP… -