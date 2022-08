Tasse Low cost | ma non per tutti

Leggi su panorama

(Di sabato 27 agosto 2022) La spesa pubblica sfonda il tetto dei mille miliardi di euro e la pressione fiscale tocca un record. Lo Stato intermedia oltre il 56 per cento del Pil e le entrate sono in crescita. In campagna elettorale si discute su come cambiare le imposte, ma lo spazio di manovra pare limitato. In concreto, però, si può partire dalle cartelle esattoriali scadute.... Lo Stato quest’anno spenderà oltre mille miliardi di euro, soglia già sfondata per 7 miliardi nel 2021. La macchina pubblica intermedia, stando al consuntivo 2021, mangia il 56,3 per cento del Pil, che è stato pari a 1.775,4 miliardi. Vuol dire che per fare investimenti, per vivere i cittadini, le imprese, hanno a disposizione poco più di 770 miliardi. Ma al Fisco le entrate non bastano: ne incassa circa 840 di miliardi, e fa ogni anno 160 miliardi di euro di debiti in più. Nel 2021 il Governo Draghi - dati della Cgia di Mestre - ha ...