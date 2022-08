Spalletti: “Osimhen-Ronaldo ho parlato con De Laurentiis. Con Fabian c’è stato un confronto… (Di sabato 27 agosto 2022) Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro: “Nella mia collezione di maglie, una di Cristiano Ronaldo azzurra come la vedrei? Chiunque vorrebbe avere le sue maglie, di tutte le squadre in cui ha giocato. Se ci avesse giocato qui la vorrei… Ci può giocare? Se lei mi chiede ‘allenerebbe volentieri’? Vorrei vedere quale allenatore eviterebbe una cosa del genere da raccontare per tutta la vita, ma se si va fuori dagli spazi da riempire per voi… come ha detto il procuratore non c’è alcuna trattativa. Parlando con De Laurentiis mi ha detto che non ha ricevuto niente di vero e mancano pochi giorni, la vedo dura si possa fare una cosa del genere. E’ il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli”. “Osimhen è pronto per giocare? Per uno ... Leggi su napolipiu (Di sabato 27 agosto 2022) Conferenza stampa di Lucianoalla vigilia della gara contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro: “Nella mia collezione di maglie, una di Cristianoazzurra come la vedrei? Chiunque vorrebbe avere le sue maglie, di tutte le squadre in cui ha giocato. Se ci avesse giocato qui la vorrei… Ci può giocare? Se lei mi chiede ‘allenerebbe volentieri’? Vorrei vedere quale allenatore eviterebbe una cosa del genere da raccontare per tutta la vita, ma se si va fuori dagli spazi da riempire per voi… come ha detto il procuratore non c’è alcuna trattativa. Parlando con Demi ha detto che non ha ricevuto niente di vero e mancano pochi giorni, la vedo dura si possa fare una cosa del genere. E’ il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli”. “è pronto per giocare? Per uno ...

cmdotcom : #Napoli, #Spalletti: 'Nessuna trattativa per #Ronaldo. #Osimhen? Se si sveglia l'arabo è sempre un rischio. Con… - carlolaudisa : Spalletti apre a #Cristiano Ronaldo: “Chi non lo vorrebbe? È un numero uno“. Napoli in fibrillazione per lo scambio… - claudioruss : #Napoli #Spalletti: 'Cristiano #Ronaldo? Lo allenerei volentieri, chi non lo farebbe? De Laurentiis mi ha detto che… - GailWoolf4 : Venerato: “Se dovesse venire Ronaldo al Napoli. Spalletti rimpiazzerebbe Osimhen con Simeone” - #Venerato: #dovesse #venir… - enrick81 : @napoliforever89 @famigliasimpson @IntornoTv @AgoCannella @yosoyelfanal @Tvottiano @vinceDuVe @misterf_tweets… -