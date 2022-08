Serie B, le trattative di giornata: dopo Cutrone e Faragò, idea Carnesecchi per il Como! Il Palermo cerca il vice Brunori (Di sabato 27 agosto 2022) Questa sera la Serie B scende in campo per la terza giornata ma il mercato è ancora protagonista. Il Como dopo Fabregas mette a segno... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Questa sera laB scende in campo per la terzama il mercato è ancora protagonista. Il ComoFabregas mette a segno...

AlfredoPedulla : Grazie per la fiducia, ma non sopravvalutatemi: io cerco di raccontare le trattative, non le suggestioni. Le sugges… - DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, valutazioni in corso per l'attacco: dalle richieste di #Depay all'opzione #Milik, le… - pccpla : RT @AlfredoPedulla: Grazie per la fiducia, ma non sopravvalutatemi: io cerco di raccontare le trattative, non le suggestioni. Le suggestion… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Milan, in difesa arriverà uno tra Chalobah, Tanganga e Thiaw. Juve, Paredes ad un passo Le trattative - ILOVEPACALCIO : TuttoSport: 'Moreo vuole Pisa. Sudtirol-Bisoli. Tutte le trattative del giorno in serie B' - Ilovepalermocalcio -