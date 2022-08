Rigassificatore Piombino, Giani: “Entro il 29 ottobre decisione definitiva, se l’opera è sicura” (Di sabato 27 agosto 2022) Giani conferma che Bisogna rispettare le leggi e l'iter procedurale e soprattutto avere la sicurezza assoluta che sia un'opera sicura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 agosto 2022)conferma che Bisogna rispettare le leggi e l'iter procedurale e soprattutto avere la sicurezza assoluta che sia un'operaL'articolo proviene da Firenze Post.

matteorenzi : Siamo in crisi energetica ma il sindaco di Piombino (Fratelli d'Italia) dice NO al rigassificatore. Il PD temporeg… - CarloCalenda : Torno a ripetere. Le imprese non riaprono. Gov è in carica per affari correnti. Senza rigassificatore a Piombino ri… - FrancescoBonif1 : Il Pd in tv si dice a parole a favore dell’agenda Draghi, poi a Piombino scende in piazza contro il rigassificatore… - 1511maxi : RT @alebarbano: No al rigassificatore di #Piombino, no alla vendita di #Ita: bastano questi due divieti a spiegare il disastro neocorporati… - MIBrutus : RT @BenedettaFrucci: Il Pd toscano a Piombino chiede che il rigassificatore sia sottoposto a una valutazione di impatto ambientale: valutaz… -