Riassunto e gol di Betis-Osasuna (1-0), della 3° giornata di LaLiga Santander 2022-2023 (Di sabato 27 agosto 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 27/08/2022 Agire alle 00:50 est La squadra di Verdiblanco miete la terza vittoria consecutiva grazie al nuovo gol di Borja Iglesias L'attaccante galiziano segna quattro gol nelle prime tre giornate Sia Betis che Borja Iglesias sono intrattabili in questo inizio di campionato. La squadra di Verdiblanco ne ha aggiunti ancora tre, accorciando la serie di vittorie dell'Osasuna, mentre "Panda" ha segnato un altro gol nel proprio account privato. SCHEDA DATI La Lega Santander SCOMMESSA OSA FORMAZIONI Beti Silva; Ruibal, Pezzella, Edgar, Alex Moreno; Guido, Carvalho; Rodri (Canales, 46?), Fekir (Salvato, 91?), Juanmi (Luiz Henrique, 64?); Borja Iglesias (Luiz Felipe, ...

