Ondei | una perla ai Mondiali Cadetti | Serena è argento a Sarajevo

(Di sabato 27 agosto 2022) Judo. La 17enne di Rovetta si conferma in ascesa dopo il bronzo agli Europei di categoria a giugno. Dopo aver battuto la stella kazaka Askhat, in finale si è dovuta arrendere alla uzbeka Kodirova. «Spero che questo sia solo l’inizio».

webecodibergamo : Judo, la 17enne di Rovetta si conferma in ascesa dopo il bronzo agli Europei di categoria a giugno. Dopo aver battu… - gigi_ondei : @piccolalolitaa @hiroscimmia Presumo sia un lavoro di trivellazione, vedendo il luogo sembrano in una galleria. Sol… -

Un argento dorato brilla come il suo sorriso. Serenaè vicecampionessa mondiale cadetti di Judo , dopo l'exploit che sabato 27 agosto l'ha fatta salire sul secondo gradino del podio al World Championship Cadets, la kermesse iridata giovanile a ...ValentinaTutte le trame e le anticipazioni di "Sei sorelle" Cristobal (Alex Gadea) cerca di far ... è improbabile che possa infettarsi di nuovo, e quindi dice a Cristobal che vuole dargli...Judo. La 17enne di Rovetta si conferma in ascesa dopo il bronzo agli Europei di categoria a giugno. Dopo aver battuto la stella kazaka Askhat, in finale si è dovuta arrendere alla uzbeka Kodirova. «Sp ...