sportli26181512 : Onana, niente Milan: vicinissimo allo Spezia. Manca solo un dettaglio: L'inserimento dello Spezia per Jean Onana, c… - MaStep92__ : RT @cmdotcom: #Onana, niente #Milan: vicinissimo allo #Spezia. Manca solo un dettaglio - cmdotcom : #Onana, niente #Milan: vicinissimo allo #Spezia. Manca solo un dettaglio - puparulepatan : RT @puparulepatan: Non c'è più niente da dire, l'FC Internazionale di Milano è in serie B. Sta piangendo anche Aleksandar Stankovic, uno de… - DonKalulu20 : RT @NandoPiscopo1: @Spina14_acm @milan_corner @marcullo02 @useriosi Sta roba tanto ok mica tanto 3 mesi con diallo e tatanka Onyedka, offer… -

Milan: la partnership speciale lo soffierà ai rossoneri Jean, classe 2000 che è già un titolarissimo del Camerun e considerato un prospetto molto interessante, non sbarcherà ...Il Milan va in pressing sue Chalobah. Il difensore può arrivare in rossonero a patto che si ... Daniuliuc vicinissimo alla Salernitana,Toro per Hien a un passo dal Verona, che spinge per ...Pare sfumato definitivamente l'innesto cercato dal Milan negli scorsi giorni, anche per via dell'inserimento dei rivali cittadini.Offerta da cinque milioni e percentuale sulla futura rivendita. Il club francese chiede un milione in più e ne vuole un altro come bonus ...