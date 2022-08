(Di sabato 27 agosto 2022) Dopo le numerose indiscrezioni e il gossip costante sulla separazione traBlasi e, sull’argomento più gettonato dell’estate intervengono anche gliditra le pagine del settimanale DiPiù. “non è ladeltra”,glinon si considera lascatenante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Rottura Ilary Blasi - Francesco Totti Noemi Bocchi è pronta a rompere il silenzio e a raccontare la sua verità - blogtivvu : “Noemi Bocchi non è la causa del divorzio tra Totti e Ilary”, parlano gli amici e svelano i dubbi di Francesco - VeraNotizia : « Totti e Ilary, Noemi non si considera la causa della rottura e vuole uscire allo scoperto»: lo rivelano gli amici… - infoitcultura : Totti e Noemi Bocchi, la conferma degli incontri segreti: “Li ho sentiti con le mie orecchie” - infoitcultura : Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno un passo importante -

Dopo le numerose indiscrezioni e il gossip costante sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti , sull'argomento più gettonato dell'estate intervengono anche gli amici ditra le pagine del settimanale DiPiù . "non è la causa del divorzio tra Totti e Ilary", parlano gli amicinon si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e ...La conduttrice de L'isola dei Famosi accetterebbe di buon grado l'ingresso nella dimora familiare di, la donna con cui Francesco l'avrebbe tradita Poi ci sono le questioni finanziarie, ...Gli amici di Noemi Bocchi difendono la 34enne considerata la causa della separazione tra Francesco Totti e Ilari Blasi. La romana è rimasta in silenzio fino a oggi. Rarissime le sue apparizioni in ...Mentre i diretti interessati tengono le bocche ben cucite, alcuni amici di Noemi Bocchi hanno assicurato al settimanale Di Più che la 34enne è stanca di vivere un rapporto clandestino. C’è poi la casa ...