Milano, straniero senza biglietto in metro prende a pugni in faccia una dipendente Atm (Di sabato 27 agosto 2022) Una violenza improvvisa alla stazione Loreto della linea 1 della metropolitana di Milano. Uno straniero ha aggredito con due pugni al volto una dipendente dell’Atm. L’uomo era senza biglietto. Dopo aver colpito la donna, l’avrebbe anche minacciata di morte e poi si sarebbe dato alla fuga. L’aggressore è riuscito a scappare nbonostante l’inseguimento del personale della security. senza biglietto, due pugni all’addetta al controllo La dipendente dell’Atm, 41 anni, si è rifugiata nel gabbiotto della stazione. L’hanno soccorsa e portata alla clinica città Studi. La sua colpa è quella di aver chiesto il biglietto all’uomo. Molti i messaggi di solidarietà e le proteste. Per il sindacato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) Una violenza improvvisa alla stazione Loreto della linea 1 dellapolitana di. Unoha aggredito con dueal volto unadell’Atm. L’uomo era. Dopo aver colpito la donna, l’avrebbe anche minacciata di morte e poi si sarebbe dato alla fuga. L’aggressore è riuscito a scappare nbonostante l’inseguimento del personale della security., dueall’addetta al controllo Ladell’Atm, 41 anni, si è rifugiata nel gabbiotto della stazione. L’hanno soccorsa e portata alla clinica città Studi. La sua colpa è quella di aver chiesto ilall’uomo. Molti i messaggi di solidarietà e le proteste. Per il sindacato ...

