Ma quale sovranismo, la lista di Toscano è piena di comunisti (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago – Francesco Toscano, tramite il suo programma su YouTube, ha fatto il "controcanto" al potere andando a sbugiardare le fake news dei media mainstream, sollevando forti critiche agli abusi sulle libertà civili e al governo Draghi che ha blindato il green pass e imposto politiche restrittive. Tra gli invitati alle sue trasmissioni, figurano personalità di varia estrazione ideologica, dal giornalista comunista Fulvio Grimaldi a Enzo Pennetta, fino a Francesco Lemendola e Alexander Dugin. Il programma, almeno apparentemente, recuperava i temi cari a certo "sovranismo" e al tradizionalismo cristiano. Tuttavia, all'ascoltatore più attento, non saranno sfuggiti certi riferimenti di Toscano a quel canovaccio usurato "massoneria-mafia-P2-neofascisti" e il richiamo "al patriottismo costituzionale". Tant'è che ...

