Liverpool - Bournemouth 9 - 0 | gol e highlights

gippu1 : Liverpool-Bournemouth è il quarto 9-0 della storia della moderna Premier League (dal 1992 a oggi) dopo Man Utd-Ipsw… - M1sha13 : @tancredipalmeri Lo spezia sembrava Bournemouth quello contro il Liverpool di oggi - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: #Liverpool-Bournemouth 9-0! Un saluto a tutti quelli che in maniera delirante scrivevano #KloppOut - Danyboy1991 : RT @gippu1: Liverpool-Bournemouth è il quarto 9-0 della storia della moderna Premier League (dal 1992 a oggi) dopo Man Utd-Ipswich 9-0 (199… - Zillah_This : RT @NicoSchira: #Liverpool-Bournemouth 9-0! Un saluto a tutti quelli che in maniera delirante scrivevano #KloppOut -

Scorpacciata Reds nella quarta giornata di Premier League: doppiette di Diaz e Firmino, gol di Elliott, Alexander - Arnold, Van Dijk, Carvalho e autorete ...Due punti nelle prime tre partite, ma ora la musica è decisamente cambiata. Ilsi scrolla di dosso tutte le incertezze di questo avvio di campionato e lancia un ...di gol il povero:...Al 56' Aleksandar Mitrovic pressa Gabriel Magalhaes che perde palla ed il serbo è bravo a trovare il corridoio per battere Ramsdale. Mikel Arteta vola in testa da solo, Fulham che resta a 5 punti Gran ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...