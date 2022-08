Liguria, calano tasso positività Covid e ricoverati (Di sabato 27 agosto 2022) Diminuisce di oltre un punto percentuale rispetto a ieri il tasso di positività in Liguria: oggi a fronte di 4.986 test tra antigenici e molecolari eseguiti che hanno evidenziato 600 nuovi positivi al ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Diminuisce di oltre un punto percentuale rispetto a ieri ildiin: oggi a fronte di 4.986 test tra antigenici e molecolari eseguiti che hanno evidenziato 600 nuovi positivi al ...

rep_genova : Covid in Liguria, calano tasso di positività e ricoverati [aggiornamento delle 17:08] - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Sono 624 i nuovi casi di #Covid in #Liguria a fronte di 4.651 tra test antigenici e molecolari per una percentuale di tas… - BabboleoNews : Sono 624 i nuovi casi di #Covid in #Liguria a fronte di 4.651 tra test antigenici e molecolari per una percentuale… - infoitinterno : Covid: Gimbe, più contagi in Liguria ma calano terapie intensive - rep_genova : Covid, in Liguria calano contagiati e ricoverati, la regione quarta in Italia per la minor concentrazione di positi… -