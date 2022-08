La raffinata recherche musicale a tutto tondo di Diego Caravano

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 27 agosto 2022) di Luca Ferrini L’After ‘a Chiena Jazz, l’after hour che, nell’ambito della XXXV edizione di “A Chiena”, sta animando le notti della città di Campagna, propone in cartellone, stasera, il concerto di un solista d’eccezione,. Grande è l’attesa per l’esibizione dell’ex componente dei Neri per Caso, il celebre sestetto che, con la sua musica “a cappella”, ha spopolato negli anni novanta. Dei Neri per Caso,è stato il fondatore (Crecason era il nome originario, n.d.r.) e la voce solista (dal 1990 al 2013), curandone peraltro gli arrangiamenti e la direzione. Sul palco allestito all’interno del chiostro del Comune, l’artista salernitano porterà il suo progetto “Del Risuonare”, in cui la voce interagirà con l’elettronica ricreando melodie originali e uno spazio acustico di ascolto e di ...