(Di sabato 27 agosto 2022) Villa di Serio. Unè finito nela Villa di Serio, in via Aldo Moro. Nel pomeriggio, razza Amstaff bianco e grigio, era insieme al suo padrone quando è finito accidentalmente nel Serio. L’animale non è più riuscito a tornare a riva, così il proprietario ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto è arrivata una squadra deideldel distaccamento di Dalmine. Grazie al supporto deivolontari di Treviglio,è statoe riconsegnato ai suoi padroni.

Il cane Tequila finisce nel fiume, salvato da vigili del fuoco e sommozzatori Villa di Serio. Vigili del fuoco e sommozzatori sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 27 agosto in via Aldo Moro per il salvataggio di un cane che era caduto nel fiume Serio.