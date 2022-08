Guida ai 5 migliori smartphone per anziani di agosto 2022 (Di sabato 27 agosto 2022) Siete alla ricerca dei migliori smartphone per anziani? Abbiamo pensato di fare una piccola selezione per voi per aiutarvi nella scelta, che spesso può rivelarsi, senza i giusti accorgimenti, parecchio insidiosa. Decidere per un modello piuttosto che per un altro all’apparenza potrebbe sembrare semplice, ma ci sono cose che dovreste assolutamente sapere prima di affrontare la spesa. Artfone C1 Tasti grandi, funzione SOS per le emergenze, suonerie alte, batteria di lunga durata, ma anche chiamate rapide, torcia, radioFM e supporto DualSIM (qualora dovesse servire): diteci cos’altro volere di più da uno smartphone per anziani, noi proprio non riusciamo ad immaginare dispositivo più utile allo scopo, soprattutto visto il prezzo cui è venduto, pari a 30,99 euro. Potreste volerlo provare e noi, nel ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Siete alla ricerca deiper? Abbiamo pensato di fare una piccola selezione per voi per aiutarvi nella scelta, che spesso può rivelarsi, senza i giusti accorgimenti, parecchio insidiosa. Decidere per un modello piuttosto che per un altro all’apparenza potrebbe sembrare semplice, ma ci sono cose che dovreste assolutamente sapere prima di affrontare la spesa. Artfone C1 Tasti grandi, funzione SOS per le emergenze, suonerie alte, batteria di lunga durata, ma anche chiamate rapide, torcia, radioFM e supporto DualSIM (qualora dovesse servire): diteci cos’altro volere di più da unoper, noi proprio non riusciamo ad immaginare dispositivo più utile allo scopo, soprattutto visto il prezzo cui è venduto, pari a 30,99 euro. Potreste volerlo provare e noi, nel ...

