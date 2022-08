Germania | bimba napoletana muore schiacciata da statua albergo

(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Unadi 7 anni di Napoli è morta a Monaco di Baviera in. La piccola, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Roma, è stata colpita da unadi marmo nel salone centrale dell’nel quale si trovava insieme ai genitori, entrambi avvocati. Laè stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove però è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Si attende ora l’esecuzione dell’autopsia per riportare la salma in Italia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Si chiamava Lavinia Trematerra ed aveva 7 anni. È morta nel tardo pomeriggio di ieri in, in un hotel di Monaco di Baviera in cui era in vacanza, per un tremendo incidente domestico. La figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi sarebbe stata colpita - questa la ...Una bimba di 7 anni di Napoli è morta a Monaco di Baviera in Germania. La piccola, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Roma, è stata colpita da una statua di marmo nel salone centrale ...Si attende ora l'esecuzione dell'autopsia per riportare la salma in Italia Una bimba di 7 anni di Napoli è morta a Monaco di Baviera in Germania.